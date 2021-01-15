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Известны сроки восстановления Месси после травмы

15 Января 2021, 09:37,

Global Look Press

Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси прошел медицинское обследование в связи с повреждением.

Как сообщает издание AS, у 33-летнего нападающего выявлена мышечная травма левого бедра. Ожидается, что на полное восстановление форварду понадобится порядка десяти дней.

Таким образом, Лионель не сможет помочь «сине-гранатовым» в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао. Встреча состоится 17-го января.

В нынешнем сезоне Примеры аргентинский бомбардир провел 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (два - с пенальти) и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
15 Января 2021, 10:54

Значит, у Атлетика есть все шансы пободаться с Барселоной.

0
pol-black
15 Января 2021, 12:11

думаю, что у них даже будет преимущество по игре.

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