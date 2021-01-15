Известны сроки восстановления Месси после травмы

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15 Января 2021, 09:37,
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Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси прошел медицинское обследование в связи с повреждением.
Как сообщает издание AS, у 33-летнего нападающего выявлена мышечная травма левого бедра. Ожидается, что на полное восстановление форварду понадобится порядка десяти дней.
Таким образом, Лионель не сможет помочь «сине-гранатовым» в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао. Встреча состоится 17-го января.
В нынешнем сезоне Примеры аргентинский бомбардир провел 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (два - с пенальти) и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Значит, у Атлетика есть все шансы пободаться с Барселоной.
думаю, что у них даже будет преимущество по игре.