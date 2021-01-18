Игрок «Атлетика» - об ударе Месси: «Это была явная агрессия»

Игрок «Атлетика» Бильбао Асьер Вильялибре прокомментировал эпизод с удалением нападающего каталонской «Барселоны» Лионля Месси в финале Суперкубка Испании.

«Все нарушают правила, это реалии футбола. Что касается эпизода с Месси, то я поставил корпус так, чтобы он не смог прорваться. Лионель сильно разозлился и ударил меня по лицу. Это была явная агрессия с его стороны», - передает слова Вильялибре издание AS.

Напомним, что финальная встреча завершилась сенсационной победой «Атлетика» со счетом 3:2.

За грубое нарушение Месси грозит дисквалификация на четырехматчевая дисквалификация.