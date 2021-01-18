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Игрок «Атлетика» - об ударе Месси: «Это была явная агрессия»

18 Января 2021, 10:35,

Global Look Press

Игрок «Атлетика» Бильбао Асьер Вильялибре прокомментировал эпизод с удалением нападающего каталонской «Барселоны» Лионля Месси в финале Суперкубка Испании.

«Все нарушают правила, это реалии футбола. Что касается эпизода с Месси, то я поставил корпус так, чтобы он не смог прорваться. Лионель сильно разозлился и ударил меня по лицу. Это была явная агрессия с его стороны», - передает слова Вильялибре издание AS.

Напомним, что финальная встреча завершилась сенсационной победой «Атлетика» со счетом 3:2.

За грубое нарушение Месси грозит дисквалификация на четырехматчевая дисквалификация.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Асьер Вильялибре
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Комментарии (4)
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0
jUMPER
18 Января 2021, 12:39

Вильялибре сам спровоцировал эту ситуацию...

2
Кар Карыч
18 Января 2021, 11:04

Гном берёт уроки бокса у Антонеллы. Он очень зол на всех, но пока не нарвался на ответную трандюлину. А ведь нарвётся... Правда, потом мессюки будут кричать: Ах, Месси, он такой ранимый...

1
kol7777
18 Января 2021, 12:45

Ну Месси то вроде не симулянт и не провокатор, а в том эпизоде это явно было.

2
andi
18 Января 2021, 12:19

Или кричать старших бить нельзя.

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