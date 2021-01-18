Марселино - первый тренер, победивший «Барселону» в двух финалах подряд

«Атлетик» Бильбао встречался с каталонской «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Матч завершился победой баскского коллектива со счетом 3:2.

Стоит отметить, что наставник «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль отметился историческим достижением. 55-летний специалист стал первым тренером, которому удалось одолеть «сине-гранатовых» в двух финалах подряд.

Напомним, что в финальном поединке Кубка Испании сезона-2018/2019 «Валенсия» под руководством Тораля победила каталонский гранд со счетом 2:1.

«Атлетик» Бильбао стал обладателем суперкубка страны третий раз в истории.