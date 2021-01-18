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Куман прокомментировал удаление Месси

18 Января 2021, 08:13,

Global Look Press

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался об удалении аргентинского форварда Лионеля Месси в финальном поединке за Суперкубок Испании против «Атлетика» Бильбао.

«Думаю, Лионель был готов к этому поединку. Я общался с ним, и он сказал мне, что будет играть. Удаление Месси? Я его отчасти понимаю. На нем очень часто нарушали правила, было сложно сосчитать все эти фолы», - передает слова голландского специалиста газета Marca.

Встреча завершилась победой клуба из Бильбао со счетом 3:2. Месси был удален с поля в самом конце дополнительного времени, отмахнувшись от игрока «Атлетика».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Рональд Куман
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