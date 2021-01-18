Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании

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18 Января 2021, 08:35,
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Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси рискует получить длительную дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).
Как сообщает газета Marca, 33-летнему аргентинскому футболисту грозит четырехматчевый бан за удар игрока баскского клуба по голове.
Напомним, что за минуту до окончания овертайма Месси получил красную карточку, которая стала для него первой в клубной карьере. Лионель отмахнулся от соперника. Арбитр после просмотра видеоповтора удалил аргентинца с поля.
Лео играет за первую команду «сине-гранатовых» с 2005-го года. Его контракт с клубом рассчитан до лета текущего года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
Истерика у девочки случилась)))
Повесить гада!!!
ай даже жалко слегка стало меську-гнома.. как старый опытный перец могу дац ему совет.. у тя 2 путя.. и оба непростых.. или остаться в барсе и стабильно затухать, что смертельно для твоего послефуцбольного будущего.. или перейти в другой клуб, но туц важно в какой.. нужно выбрать такой, в котором ты мог бы играть на высоком уровне, как кришти, например.. и валить надо в ближайшем будущем.. да рискованно.. но это и покажет твой уровень.. не сможешь заиграть, то ты обыкновенный тухляк одной команды, да еще за спиной хави-инъест.. и все твои зм - липовые.. заиграешь - молодец! во всяком случае, криро уже доказал, шо он покручее тебя.. )))
Гном подаст жалобу в межгалактический арбитраж! Обижают "инопланетнейшего"!!!