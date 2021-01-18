Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании

Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси рискует получить длительную дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Как сообщает газета Marca, 33-летнему аргентинскому футболисту грозит четырехматчевый бан за удар игрока баскского клуба по голове.

Напомним, что за минуту до окончания овертайма Месси получил красную карточку, которая стала для него первой в клубной карьере. Лионель отмахнулся от соперника. Арбитр после просмотра видеоповтора удалил аргентинца с поля.

Лео играет за первую команду «сине-гранатовых» с 2005-го года. Его контракт с клубом рассчитан до лета текущего года.