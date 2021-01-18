«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля

В Испании было принято решение в январе разыграть Суперкубок этой страны. В связи с пандемией и нехваткой времени в начале сезона розыгрыш был сдвинут на начало 2021 года. Необычный розыгрыш турнира с полуфиналами свёл в борьбе за первый трофей года «Реал», «Барселону», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Многие ожидали в финале эль-класико между Мадридом и Барселоной, но команда Зидана не совладала с «Атлетиком», в итоге эль-класико всё же состоялось, но без «сливочных».

Сама «Барселона» тоже выходила в финал с приключениями. Играя без Месси, команда Рональда Кумана провела невзрачный матч с «Реал Сосьедадом», доведя дело до серии пенальти, где Гризманн умудрился запустить мяч в небеса, а Френки Де Йонг угодил в штангу. И всё же решающий одиннадцатиметровый Рикарда Пуча позволил Куману рассчитывать на первый трофей в качестве главного тренера «Барселоны».

Полуфинальный матч «Реала» показал, что «Барселоне» в финале придётся непросто, поскольку «Атлетик» сыграл лучше всех полуфиналистов и по праву обыграл мадридский клуб, действуя внимательно в обороне и остро в атаке. На финальный матч вернулся в состав Лионель Месси, без действий которого атака «Барселоны» выглядит, мягко говоря, не очень. Кроме того, в основе оказался и Серджино Дест. Марселино Гарсия Тораль пошёл лишь на одно изменение в составе по сравнению с матчем с «Реалом», в обороне вместо Нуньеса появился Йерай.

Финальный поединок проходил на Олимпийском стадионе в Севилье. Впрочем, Олимпиада тут никогда не проходила, а стадион, построенный к чемпионату мира по лёгкой атлетике, лишь входил в заявку города на Игры 2004 и 2008 годов. Начали команды максимально осторожно и спокойно. При этом «Атлетик» старался активнее действовать на чужой половине поля, а «Барселона» уповала на контроль мяча. Уже с первых минут стало понятно, что матч получится упорным до самых последних минут.

Ударов по воротам тоже пришлось ждать очень долго, зато первая же попытка получилась очень опасной. Подключившийся к атаке Андер Капа сместился к штрафной площади и нанёс мощный удар под перекладину. Тер Штеген в прыжке мяч отразил. Локальный успех вдохновил номинальных гостей из Бильбао, они продолжили соображать на половине поля соперника.

Вскоре «Барселоне» стало завидно, и Месси взял дело в свои руки. Сначала аргентинец опасно пробил из-за пределов штрафной площади, совсем чуть-чуть не попав в девятку, а затем и вовсе соорудил гол. Лео отлично отдал налево в штрафную на ход Альбе, сам рванул в центр под ответную передачу для удара, и защитники «Атлетика» сразу втроём помешали ему это сделать. Зато подоспел Гризманн, пробивший без сопротивления, а главное – в створ ворот Уная.

Марселино после пропущенного мяча со злости швырнул бутылку на пол, поскольку его команда по многим компонентам смотрелась лучше «Барселоны», но уже через несколько мгновений наставник «Атлетика» сиял от счастья. Иньяки Уильямс сделал заброс в штрафную площадь, где Де Маркос сыграл на опережение и переправил мяч мимо Тер Штегена в створ. Оживлённая концовка тайма позволила рассчитывать на продолжение зрелищной борьбы и после перерыва. Всё же статус финального матча обязывал.

Начало второй половины тоже ушло на раскачку, команды старались внимательно действовать на каждом участке поля, понимая цену ошибки. Первыми отметились игроки «Барселоны», и это вновь был Месси. Аргентинец мастерски исполнил штрафной удар, но мяч в итоге просвистел недалеко от штанги. «Атлетик» ответил довольно быстро и даже забил гол усилиями Рауля Гарсии после розыгрыша штрафного, однако система ВАР взятие ворот отменила, зафиксировав офсайд. После этого «Барселона» перевела игру на половину поля соперника, ища шанс для проведения голевой атаки.

И не смотря на активность «Атлетика», свой шанс каталонцы нашли. Успех вновь пришёл с левого фланга от Альбы, который на этот раз воспользовался передачей Дембеле, прострелил в центр, и набежавший Гризманн переправил мяч в угол, оформив дубль. До конца матча оставалось порядка 15-ти минут. Было понятно, что «Атлетик» бросит все силы на атаку, но в итоге поначалу он лишь нарывался на опасные контратаки «Барселоны». Когда казалось, что матч клонится к завершению и первому трофею Рональда Кумана у руля «Барселоны», гром грянул для каталонцев, что называется, средь ясного неба. На последней минуте основного времени «Атлетик» заработал штрафной, Муньяин оформил идеально точную подачу, и Вильялибре, недавно появившийся на поле, вколотил мяч под перекладину.

Успех «Атлетик» продолжил развивать довольно скоро. Уже в самом начале дополнительного времени Иньяки Уильямс нанёс классный обводящий удар слева, и мяч от дальней штанги влетел в сетку. Радости Марселино не было предела, но его команду ожидали непростые почти полчаса дополнительных таймов. Но «Барселона» уже не смогла. Игроки «Атлетика» показали отличные физические кондиции, на каждом участке поля навязывая борьбу и не забывая соперника прессинговать. Уже на последних секундах трагедию "Барселоны" подкрепило удаление Месси откровенный удар сзади набравшего скорость оппонента. Нервы не выдерживают даже у сильнейших, капитан за отмашку отправился отдыхать раньше дозволенного.

В итоге, сам «Атлетик» даже создал парочку неплохих моментов у ворот Тер Штегена, в то время как у владений Уная было не так остро и интересно. Подопечные Марселино играли с огромным желанием, отдав все силы, в итоге достигли заслуженного результата. Рональд Куман упустил свой первый титул в «Барселоне», не помог даже появившийся в составе Месси. Зато Марселино, возглавив команду лишь в начале этого календарного года, обыграл по очереди «Реал» и «Барселону», завоевал почётный трофей. И пусть дела в чемпионате у команды идут из рук вон плохо, подобный успех может помочь «Атлетику» начать подъём из середины турнирной таблицы.

Андрей СЕРГЕЕВ