​Куман: «Месси сам решит, играть ли с «Атлетиком»

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16 Января 2021, 20:23,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу состояния Лионеля Месси перед финальным матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика».
«Месси будет тренироваться. Последнее слово всегда будет за футболистом. Он подождёт завтрашнего утра, чтобы посмотреть на реакцию своего тела и оценить, есть ли дискомфорт. Мы надеемся, что он сыграет.
С Лео – с его творчеством и эффективностью – команда сильнее. Но он должен быть готов на 100%, чтобы сыграть. Матч с «Атлетиком» будет не последним в сезоне. Последнее решение будет за Месси, он примет его завтра», - цитирует Кумана Marca.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
О как, игрок решает выйти на поле или нет??? Куман подтверждает, что он просто никто в команде, айда физрук. А карлик молодец, что решает он а не тренер(в данном случае физрук)
а то, что Рамос перед матчем с басками решил выйти на поле, несмотря на болевые ощущения, тоже говорит о никчёмности тренера мадрида?
Антонелла боксом заниматься ходит. В прессе промелькнуло. Наверное, гному шкуру попортила. Он и обиделся на всех.