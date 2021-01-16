​Куман: «Месси сам решит, играть ли с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу состояния Лионеля Месси перед финальным матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика».

«Месси будет тренироваться. Последнее слово всегда будет за футболистом. Он подождёт завтрашнего утра, чтобы посмотреть на реакцию своего тела и оценить, есть ли дискомфорт. Мы надеемся, что он сыграет.

С Лео – с его творчеством и эффективностью – команда сильнее. Но он должен быть готов на 100%, чтобы сыграть. Матч с «Атлетиком» будет не последним в сезоне. Последнее решение будет за Месси, он примет его завтра», - цитирует Кумана Marca.