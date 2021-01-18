«Мы облажались»: Гризманн высказался о поражении в Суперкубке Испании

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18 Января 2021, 08:27,
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Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с журналистами после финала Суперкубка Испании, в котором «сине-гранатовые» потерпели поражение от «Атлетика» Бильбао.
«Мы облажались. Команда очень расстроена. После поражений в финалах всегда плохо себя чувствуешь. Я считаю, что мы плохо сыграли в защите. Никто не подсказывал друг другу. Это важная деталь, которая определяет игру команды», - передает слова французского нападающего газета Marca.
Напомним, что «Барселона» проиграла «Атлетику» со счетом 2:3. В этом матче первую красную карточку в клубной карьере получил Лионель Месси.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн
У Гризмана стало некой нормой после каждого поражения говорить что-то вроде : "Мы облажались", "Мы допускаем много ошибок", "Мы потеряли концентрацию" и т.п. Существо разумное по имени Хомо Сапиенс извлекает уроки из ошибок и делает выводы чтобы впредь "НЕ ОБЛАЖАТЬСЯ", НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК", " НЕ ТЕРЯТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ"! Если он этого не делает, то он скорее ОВОЩ, а не существо разумное. Так что госп. Гризман, есть подозрение, что в команде у игроков что-то не так с головой!
ты то точно облажался в обороне. нужно попадать по мячу в нужный момент.