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«Мы облажались»: Гризманн высказался о поражении в Суперкубке Испании

18 Января 2021, 08:27,

Global Look Press

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с журналистами после финала Суперкубка Испании, в котором «сине-гранатовые» потерпели поражение от «Атлетика» Бильбао.

«Мы облажались. Команда очень расстроена. После поражений в финалах всегда плохо себя чувствуешь. Я считаю, что мы плохо сыграли в защите. Никто не подсказывал друг другу. Это важная деталь, которая определяет игру команды», - передает слова французского нападающего газета Marca.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Атлетику» со счетом 2:3. В этом матче первую красную карточку в клубной карьере получил Лионель Месси.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (2)
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Шарипов Тахир
18 Января 2021, 10:05

У Гризмана стало некой нормой после каждого поражения говорить что-то вроде : "Мы облажались", "Мы допускаем много ошибок", "Мы потеряли концентрацию" и т.п. Существо разумное по имени Хомо Сапиенс извлекает уроки из ошибок и делает выводы чтобы впредь "НЕ ОБЛАЖАТЬСЯ", НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК", " НЕ ТЕРЯТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ"! Если он этого не делает, то он скорее ОВОЩ, а не существо разумное. Так что госп. Гризман, есть подозрение, что в команде у игроков что-то не так с головой!

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pol-black
18 Января 2021, 09:10

ты то точно облажался в обороне. нужно попадать по мячу в нужный момент.

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