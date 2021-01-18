«Мы облажались»: Гризманн высказался о поражении в Суперкубке Испании

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с журналистами после финала Суперкубка Испании, в котором «сине-гранатовые» потерпели поражение от «Атлетика» Бильбао.

«Мы облажались. Команда очень расстроена. После поражений в финалах всегда плохо себя чувствуешь. Я считаю, что мы плохо сыграли в защите. Никто не подсказывал друг другу. Это важная деталь, которая определяет игру команды», - передает слова французского нападающего газета Marca.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Атлетику» со счетом 2:3. В этом матче первую красную карточку в клубной карьере получил Лионель Месси.