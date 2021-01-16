Лапорта заявил о невозможности трансфера Эрика Гарсии в «Барселону»

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16 Января 2021, 00:47,
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Действующий кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в январе.
«Клуб сообщил нам, что денег нет», - заявил функционер, сообщает Sport. «Мы должны рассмотреть это в июне, когда не будет никаких трансферных расходов».
В текущем сезоне 20-летний испанец провёл за «Манчестер Сити» во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. Молодой игрок дебютировал в профессиональном футболе ещё 2 года назад. когда 18 декабря 2018 года отыграл 120 минут в матче Кубка английской лиги против «Лестера».
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Апл, Эрик Гарсия