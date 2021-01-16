Лапорта заявил о невозможности трансфера Эрика Гарсии в «Барселону»

Действующий кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в январе.

«Клуб сообщил нам, что денег нет», - заявил функционер, сообщает Sport. «Мы должны рассмотреть это в июне, когда не будет никаких трансферных расходов».

В текущем сезоне 20-летний испанец провёл за «Манчестер Сити» во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. Молодой игрок дебютировал в профессиональном футболе ещё 2 года назад. когда 18 декабря 2018 года отыграл 120 минут в матче Кубка английской лиги против «Лестера».