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​Месси решил играть в финале Суперкубка Испании

17 Января 2021, 14:24,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение играть в финальной игре за Суперкубок Испании против «Атлетика». Лидер «сине-гранатовых» должен выйти на поле с первых минут, сообщает в Twitter журналист Адриа Альбетс.

Напомним, Месси пропустил полуфинальную игру Суперкубка против «Реала Сосьедад» из-за дискомфорта после матча с «Гранадой». Главный тренер команды Рональд Куман перед финальной игрой заявил, что Месси сам примет решение по поводу участия в финальной игре на основе своего состояния.  

«Барселона» и «Атлетик» начнут битву за трофей в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Атлетик Бильбао
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