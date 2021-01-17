​Месси решил играть в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение играть в финальной игре за Суперкубок Испании против «Атлетика». Лидер «сине-гранатовых» должен выйти на поле с первых минут, сообщает в Twitter журналист Адриа Альбетс.

Напомним, Месси пропустил полуфинальную игру Суперкубка против «Реала Сосьедад» из-за дискомфорта после матча с «Гранадой». Главный тренер команды Рональд Куман перед финальной игрой заявил, что Месси сам примет решение по поводу участия в финальной игре на основе своего состояния.

«Барселона» и «Атлетик» начнут битву за трофей в 23:00 по московскому времени.