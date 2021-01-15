Иньиго Мартинес: «Надеемся, что Месси не сыграет в воскресенье»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси из-за травмы не принимал участие в полуфинальном матче Суперкубка Испании и рискует пропустить решающий поединок турнира против «Атлетика». Защитник баскского коллектива Иньиго Мартинес надеется, что так все и будет.

- Финал будет еще одним сложным матчем против сильного соперника, который доставил нам много проблем в домашней игре Ла Лиги. Мы надеемся, что Лео Месси не сыграет, и у нас будет больше шансов на победу, - приводит слова Мартинеса Football Espana.

Напомним, что «Атлетик» одолел «Реал» на пути к финалу (2:1), а «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад» в серии пенальти.