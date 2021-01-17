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​Куман высказался о вылете «Реала» из Суперкубка

17 Января 2021, 00:50,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу вылета «Реала» из Суперкубка Испании. Мадридская команда проиграла в полуфинале «Атлетику» (1:2), и именно представители Бильбао поборются за трофей.

«Вылет «Реала» является доказательством того, что в футболе всё возможно, если сражаться. Такова игра. Нельзя чувствовать себя комфортно, потому что соперник всегда может усложнить вам жизнь. «Атлетик» был эффективен и заслуживал того, чтобы выйти в финал», - сказал Куман на пресс-конференции.

«Барселона» и «Атлетик» разыграют Суперкубок Испании семнадцатого января. Игра начнётся в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Рональд Куман
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