​Куман высказался о вылете «Реала» из Суперкубка

|
17 Января 2021, 00:50,
|
|
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу вылета «Реала» из Суперкубка Испании. Мадридская команда проиграла в полуфинале «Атлетику» (1:2), и именно представители Бильбао поборются за трофей.
«Вылет «Реала» является доказательством того, что в футболе всё возможно, если сражаться. Такова игра. Нельзя чувствовать себя комфортно, потому что соперник всегда может усложнить вам жизнь. «Атлетик» был эффективен и заслуживал того, чтобы выйти в финал», - сказал Куман на пресс-конференции.
«Барселона» и «Атлетик» разыграют Суперкубок Испании семнадцатого января. Игра начнётся в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Рональд Куман