​Куман высказался о вылете «Реала» из Суперкубка

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу вылета «Реала» из Суперкубка Испании. Мадридская команда проиграла в полуфинале «Атлетику» (1:2), и именно представители Бильбао поборются за трофей.

«Вылет «Реала» является доказательством того, что в футболе всё возможно, если сражаться. Такова игра. Нельзя чувствовать себя комфортно, потому что соперник всегда может усложнить вам жизнь. «Атлетик» был эффективен и заслуживал того, чтобы выйти в финал», - сказал Куман на пресс-конференции.

«Барселона» и «Атлетик» разыграют Суперкубок Испании семнадцатого января. Игра начнётся в одиннадцать часов вечера по московскому времени.