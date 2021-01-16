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​Куман: «Суперкубок – не самый важный, но всё же трофей»

16 Января 2021, 23:26,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу финальной игры за Суперкубок Испании против «Атлетика», которая пройдёт семнадцатого января.

«Это важная игра, потому что это финал, на кону трофей. Мы знаем, что Суперкубок не самый важный, но всё-таки трофей. Победа позволит нам сказать, что мы находимся на правильном пути. Один матч не так важен, но он может показать наш прогресс и вселить в нас уверенность.

Мы сосредоточены, ведь соперник будет на высоте. На финальные матчи футболистов мотивировать не нужно. Мы должны быть расслаблены и уверены, чтобы выполнить игровой план», - сказал Куман на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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