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Куман назвал причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

18 Января 2021, 08:59,

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Голландский специалист Рональд Куман, занимающий пост главного тренера каталонской «Барселоны», поделился впечатлениями от финала Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао. «Сине-гранатовые» уступили баскам со счетом 2:3.

«Команда сильно расстроена результатом. «Барселона» стремилась к титулу. Нам необходимо улучшить игру в обороне. Впрочем, я не злюсь на игроков. В целом, они показали хорошую игру. Но защищаться мы обязаны намного лучше», - передает слова наставника газета Marca.

Напомним, что в этом матче аргентинец Лионель Месси получил первую красную карточку в клубной карьере. Теперь форварду грозит 4-матчевая дисквалификация.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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