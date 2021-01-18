Куман назвал причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Голландский специалист Рональд Куман, занимающий пост главного тренера каталонской «Барселоны», поделился впечатлениями от финала Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао. «Сине-гранатовые» уступили баскам со счетом 2:3.

«Команда сильно расстроена результатом. «Барселона» стремилась к титулу. Нам необходимо улучшить игру в обороне. Впрочем, я не злюсь на игроков. В целом, они показали хорошую игру. Но защищаться мы обязаны намного лучше», - передает слова наставника газета Marca.

Напомним, что в этом матче аргентинец Лионель Месси получил первую красную карточку в клубной карьере. Теперь форварду грозит 4-матчевая дисквалификация.