Месси впервые получил красную карточку в клубной карьере

В финальном поединке за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Атлетиком» Бильбао. Поединок завершился сенсационной победой басков со счетом 3:2.

В самой концовке овертайма с поля был удален аргентинский нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси. 33-летний форвард жестко отмахнулся от соперника, за что получил красную карточку. Стоит отметить, что это удаление стало для Лионеля первым в карьере за каталонский гранд.

Месси защищает цвета первой команды «Барселоны» с 2005-го года. Его трудовой договор с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета текущего года.