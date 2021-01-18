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Месси впервые получил красную карточку в клубной карьере

18 Января 2021, 08:20,

Global Look Press

В финальном поединке за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Атлетиком» Бильбао. Поединок завершился сенсационной победой басков со счетом 3:2.

В самой концовке овертайма с поля был удален аргентинский нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси. 33-летний форвард жестко отмахнулся от соперника, за что получил красную карточку. Стоит отметить, что это удаление стало для Лионеля первым в карьере за каталонский гранд.

Месси защищает цвета первой команды «Барселоны» с 2005-го года. Его трудовой договор с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета текущего года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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4
andi
18 Января 2021, 09:00

Смело поступил судья.Проигрывать надо уметь и не показывать свои нервы.

0
Артур Измаилов
18 Января 2021, 09:47

Просто "скромный" карлик наконец то показал свое личеко

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