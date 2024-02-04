​Габбия: «Мы многовато пропускаем»

В очередном, двадцать третьем туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл «Фрозиноне», а второй гол своей команды забил в этом матче Маттео Габбия. Он прокомментировал итоги игры:

- Мне нравится то, что я делаю на поле. С момента своего возвращения я старался влиться в общий ритм. Честно говоря, мы многовато пропускаем. Уже говорили об этом с тренером. Это не очень приятно, надо исправляться, - цитирует слова Габбии pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре команде Стефано Пиоли предстоит сразиться с действующим чемпионом страны - «Наполи».