Антонио Конте может вернуться в Серию А перед началом нового сезона.

Специалист не имеет работы с весны прошлого года – тогда он расстался с «Тоттенхэмом». По ходу текущего сезона итальянца связывали с назначением в «Наполи», также сообщалось о его возможном приходе в «Милан» и «Ювентус» после завершения кампании.

Как сообщает Milanreports со ссылкой на Telelombardia, Конте заменит Стефано Пиоли в «Милане» грядущим летом. Если верить источнику, экс-наставник «Ювентуса» и «Интера» уже принял условия, предложенные руководством «россонери».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 22-х туров. На счету команды 46 набранных очков – на восемь меньше, чем у лидирующего «Интера».