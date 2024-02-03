«Милан» набрал столько же очков после 23-х туров, сколько и в последнем чемпионском сезоне

«Милан» одержал победу над «Фрозиноне» в матче Серии А.

Коллектив Стефано Пиоли уступал вплоть до концовки встречи, однако сумел вырвать три очка благодаря голам Маттео Габбии и Луки Йовича. «Россонери» набрали 49 очков, а отставание от лидирующего «Интера» составляет пять баллов при двух матчах в запасе у «чёрно-синих». Тем не менее, как отмечает Football Italia, нынешний показатель «Милана» абсолютно идентичен тому, что был на том же этапе сезона-2021/22, когда команда завоевала своё последнее на данный момент Скудетто.

В следующем туре «Милан» примет в родных стенах «Наполи». Встреча состоится 11 февраля.