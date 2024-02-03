​Леау и Жиру – в основе «Милана» на игру с «Фрозиноне»

В субботу вечером «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Фрозиноне». Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Фрозиноне» и «Миланом» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.