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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау и Жиру – в основе «Милана» на игру с «Фрозиноне»

03 Февраля 2024 • 18:59 Комментировать
Фрозиноне
...
Милан
1 5.00 X 4.30 2 1.65
Через 0 ч. 19 мин.

В субботу вечером «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Фрозиноне». Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Фрозиноне» и «Миланом» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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ФРОЗИНОНЕ МИЛАН
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Сегодня, 03 Февраля
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