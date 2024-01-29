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«Милан» возобновил переговоры по защитнику «Арсенала»

29 Января 2024 • 04:21 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
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30.01 22:30

«Милан» по-прежнему рассчитывает подписать центрального защитника лондонского «Арсенала» Якуба Кивиора.

«Россонери» уже связывались с «канонирами» для обсуждения потенциального перехода польского футболиста, но договориться сторонам так и не удалось. Как информирует Calciomercato, «Милан» предпримет новую попытку подписать Кивиора – переговоры с «Арсеналом» возобновлены. Лондонский клуб рассмотрит вариант с арендой лишь в случае включения в сделку обязательства выкупа. Гранд Серии А нуждается в усилении центра обороны, но не намерен тратить крупную сумму.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Якуба Кивиора в 25 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 16 матчей за «Арсенал».

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Милан Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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