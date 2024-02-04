​«Милан» снова зазывает Омобамиделе

Итальянский «Милан» снова ищет усиление в оборону, особенно в свете того, что команду покинут, скорее всего, Симон Кьяер и даже Фикайо Томори. И снова руководство «Милана» связалось с ирландским защитником Эндрю Омобамиделе (пусть не удивляет вас такая неирландская фамилия - речь идет об игроке, отец которого родом из Нигерии), с которым уже велись переговоры прошлой весной.

Тогда Омобамиделе предпочел податься из «Норвича» в «Ноттингем Форест», но там он не всегда появляется на поле, чем не вполне доволен. И сейчас, уточняет fichajes.net, растут шансы, что нигерийский ирландец окажется в итальянском чемпионате.