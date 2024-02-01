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Чемпионат Италии. Серия А

Конте подогрел слухи о назначении в «Милан» слухи

01 Февраля 2024 • 23:16 Комментировать
Фрозиноне
...
Милан
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03.02 20:00

В Италии продолжают обсуждать возможное назначение Антонио Конте на должность главного тренера «Милана».

На днях в СМИ появилась информация о договорённости рулевого с руководством «россонери». Как сообщает Football Italia, теперь тренер подогрел слухи своим появлением возле штаб-квартиры «Милана»: специалист пообедал в местном ресторане вместе с сотрудниками, с которыми работал ранее.

Напомним, что Антонио Конте покинул лондонский «Тоттенхэм» в марте прошлого года. С тех пор итальянец не имеет тренерской работы. Ранее наставник возглавлял миланский «Интер», «Челси», сборную Италии и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Конте

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