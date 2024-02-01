В Италии продолжают обсуждать возможное назначение Антонио Конте на должность главного тренера «Милана».

На днях в СМИ появилась информация о договорённости рулевого с руководством «россонери». Как сообщает Football Italia, теперь тренер подогрел слухи своим появлением возле штаб-квартиры «Милана»: специалист пообедал в местном ресторане вместе с сотрудниками, с которыми работал ранее.

Напомним, что Антонио Конте покинул лондонский «Тоттенхэм» в марте прошлого года. С тех пор итальянец не имеет тренерской работы. Ранее наставник возглавлял миланский «Интер», «Челси», сборную Италии и «Ювентус».