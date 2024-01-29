Леау: «Я никогда не думал об уходе из «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау заявил, что не думает о других клубах.

Португальца не первый год связывают с возможным уходом: интерес приписывается грандам Английской премьер-лиги, а также «ПСЖ» и мадридскому «Реалу».

«Я никогда не думал об уходе из «Милана». Этот клуб очень помог мне вырасти, здесь я повзрослел. Поначалу у меня были трудности», – цитирует Football Italia 24-летнего футболиста «россонери».

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В его активе 49 забитых мячей и 42 результативные передачи в 189 поединках за команду во всех турнирах.

Летом прошлого года Леау подписал новый контракт, рассчитанный до 2028 года.