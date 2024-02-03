​Йович: «Напряжённо работаю»

В очередном, двадцать третьем туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл на выезде «Фрозиноне», а Лука Йович, вышедший на замену в середине второго тайма, забил победный гол. Сербский нападающий заверил, что много и напряженно работает для того, чтобы радовать поклонников клуба своими успехами:

- Я хорошо играю и очень доволен этим. Счастлив, что забил, счастлив, что победили. 2024 год для меня начался очень хорошо. Я много работаю для команды и я всегда готов - вот секрет успехов. Напряженная работа, - цитирует слова Йовича pianetamilan.it.

Следующий матч «Милана» будет поединок с действующим чемпионом, «Наполи», уже на следующей неделе.