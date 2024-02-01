«Милан» также претендовал на Брою

Нападающий «Челси» Армандо Броя мог переехать в Италию.

Как известно, 22-летний игрок в ближайшее время перейдёт в «Фулхэм» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, на албанца также претендовали итальянский «Милан» и «Вулверхэмптон», но «дачники» взяли верх в борьбе за форварда.

Армандо Броя стал автором двух забитых мячей и двух голевых передач, проведя 19 матчей за «Челси» в текущей кампании. Контракт футболиста с «синими» рассчитан до 2028 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро.