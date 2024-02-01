Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» также претендовал на Брою

01 Февраля 2024 • 21:33 Комментировать
Фулхэм
0:0
Эвертон

Нападающий «Челси» Армандо Броя мог переехать в Италию.

Как известно, 22-летний игрок в ближайшее время перейдёт в «Фулхэм» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, на албанца также претендовали итальянский «Милан» и «Вулверхэмптон», но «дачники» взяли верх в борьбе за форварда. 

Армандо Броя стал автором двух забитых мячей и двух голевых передач, проведя 19 матчей за «Челси» в текущей кампании. Контракт футболиста с «синими» рассчитан до 2028 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Фулхэм Вулверхэмптон Армандо Броя трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

31 Января
02:29
​Дайч: «Мы сделали всё, что могли»
00:44
«Фулхэм» и «Эвертон» выдали самые нескучные нули сезона
30 Января
18:35
​Апелляцию «Эвертона» начнут рассматривать в среду
29 Января
15:07
Ставка и прогноз на матч Фулхэм — Эвертон АПЛ — 30 января 2024
26 Января
00:00
Два клуба АПЛ по-прежнему претендуют на форварда «Челси» Брою
23 Января
03:08
«Милан» начал переговоры с английским игроком
22 Января
17:17
В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
14:40
«Фулхэм» хочет взять Кордобу в аренду
12:42
Гендиректор «Баварии» намекнул, что летом команда вернётся к кандидатуре полузащитника из АПЛ
21 Января
14:36
Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб
20 Января
11:00
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника из АПЛ, который оценивается в 100 миллионов евро
18 Января
14:51
«Лион» близок к трансферу нападающего «Эвертона»
02:29
Романьоли может продолжить карьеру в Англии
17 Января
18:31
«Фулхэм» хочет подписать защитника «Челси»
01:22
Клуб АПЛ готов арендовать Брою у «Челси»
00:21
«Интер» и «Милан» поспорят за футболиста «Фулхэма»
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15 Января
14:41
Матич обсудил с руководством «Ренна» своё будущее, игрок может вернуться в АПЛ
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
14 Января
11:53
Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.02.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
22:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд вернулся: «Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру против «волков»
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» потратился на 19-летнего полузащитника «Блэкберна» официально
22:04 · Англия. Премьер-лига
Хиль принял решение по своему будущему в «Тоттенхэме»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Милан» также претендовал на Брою
21:31 · Англия. Чемпионшип
«Уотфорд» выкупил Чакветадзе у «Гента» официально
21:24 · Англия. Премьер-лига
Бергвалл не может выбрать между «Барселоной» и «Тоттенхэмом»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о Рэшфорде: «У тебя проблемы, если футбол не на первом месте» 1
20:49 · Англия. Премьер-лига
​Форвард «Челси» Броя выбрал новую команду
20:23 · Англия. Премьер-лига
​Броя выберет между двумя клубами
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Форнальс переходит из «Вест Хэма» в клуб Ла Лиги
19:34 · Англия. Премьер-лига
​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Клуб из Чемпионшипа хочет арендовать защитника «Манчестер Сити» слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Агбонлахор раскритиковал Мудрика 1
Все новости
Рекомендуем