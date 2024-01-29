Английский клуб готов составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может покинуть свой клуб ближайшим летом. В услугах португальского футболиста ранее был заинтересован «ПСЖ», но издание Telefoot сообщает, что игрока также хочет заполучить английский «Ньюкасл».

Отметим, что в контракте Леау с «Миланом» прописана сумма отступных, которая составляет в районе 130 миллионов евро. Сам Рафаэл пока не выражал желания покинуть итальянский клуб.

В нынешнем сезоне Леау отметился тремя голами и пятью ассистами в итальянской Серии А. Ранее в этом сезоне «Милан», «Ньюкасл» и «ПСЖ» выступали в одной группе в Лиге чемпионов.