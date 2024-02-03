«Милан» одержал непростую победу над «Фрозиноне»

В субботу «Милан» гостил у дерзкого аутсайдера, «Фрозиноне». Рафаэл Леау с левого угла штрафной набросил мяч к дальней штанге, и Оливье Жиру головой пробил в ближнюю часть рамки - 0:1. Леау вскоре сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Матиас Соуле бил метко и не оставил шансов голкиперу, который угадал направление, - 1:1. «Россонери» как-то успокоились и получили гол в свои ворота - Лука Маццителли от правого угла штрафной направил мяч в район ближней штанги, а кипер не выручил. «Милан» быстро отыгрался, это Жиру головой сыграл во вратарскую, а там Маттео Габбия также головой переправил мяч в цель - 2:2. Гости запрессинговали оборону соперника у штрафной, мяч был отобран и после сумбурных действий с обеих сторон отправлен в сетку, это Лука Йович в падении пробил.

«Милан» добыл важную победу и уступает четыре очка «Ювентусу» и пять - «Интеру». Соперник - 14-й.