​Беннасер: «Выиграли, потому что боролись до конца»

В очередном, двадцать третьем туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл на выезде «Фрозиноне», победа получилась волевой, ибо по ходу матча подопечные Стефано Пиоли проигрывали сопернику. Во втором тайме на поле появился вернувшийся с Кубка Африки и лазарета Исмаэль Беннасер. Он прокомментировал успех команды:

- Мы показали свой дух, свою нацеленность на победу. Не сдавались до последней минуты. Это вселяет в нас уверенность в будущем, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

А ближайшее будущее «Милана» - это матч с действующим чемпионом, «Наполи», уже на следующей неделе.