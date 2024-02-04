​Игрок «Ювентуса» установил новый рекорд «Фрозиноне»

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата «Фрозиноне» уступил в домашнем матче «Милану», команда Эусебио ди Франческо проиграла со счетом 2:3. Первый гол хозяев забил арендованный у туринского «Ювентуса» 20-летний аргентинский нападающий Матиас Суле, успешно реализовавший пенальти.

Для него это был уже десятый гол в сезоне, и, как оказалось, впервые в истории клуба какой-либо игрок «Фрозиноне» забил десять голов за сезон в Серии А. Разумеется, Суле является лучшим бомбардиром своей команды. В следующем туре Серии А «Фрозиноне» предстоит сыграть на выезде с «Фиорентиной».