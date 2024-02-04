​Йович: «Мы не боимся «Наполи»

В очередном, двадцать третьем туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл «Фрозиноне», и теперь команде Стефано Пиоли предстоит сыграть в следующем туре с «Наполи». Автор победного гола в игре с «Фрозиноне», сербский нападающий Лука Йович, заявил, что его команда ничего и никого не боится:

- «Наполи» - достойный соперник, но мы верим в наши силы, мы должны сыграть так, как сегодня вечером. Как мне кажется, сейчас команда проходит через положительный, светлый период, - цитирует слова Йовича pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.