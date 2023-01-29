«Милан» умудрился на «Сан-Сиро» пропустить 5 голов от «Сассуоло»

«Милан» наверняка не сможет защитить чемпионский титул после четвёртого подряд провального матча в Серии А. В воскресенье «россонери» принимали «Сассуоло», который не знал радости побед с 24 октября.

Уже на девятой минуте Оливье Жиру головой подправил мяч в сетку после флангового навеса, но там был офсайд. А вот гости забили два чистых гола с интервалом в три минуты. Сначала защитники «забыли» Грегоре Дефреля, который в касание открыл счет. Доменико Берарди снова ассистировал партнерам, и его передачу замкнул Давиде Фраттези ударом в ближний угол. Тут же Жиру снова отправил мяч в сетку ударом головой, и на сей раз было сыграно по правилам. Форвард «Милана» вскоре проиграл воздух Берарди после подачи углового - 1:3, перерыв.

Арман Лорьенте заработал пенальти в самом начале второго тайма и сильно, точно пробил. В ответ Жиру головой оставил мяч Анте Ребичу, и тот с близкого расстояния попал в цель, и снова вне игры. Матеус Энрике с линии штрафной сделал счет 5:1. Дивок Ориги тут же выстрелил подобным образом, отыграв один мяч.

2:5, «Милан» делит третье место, соперник - уже 15-й.