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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» умудрился на «Сан-Сиро» пропустить 5 голов от «Сассуоло»

29 Января 2023 • 16:32 Комментировать (3)
Милан
2:5
Сассуоло
окончен

«Милан» наверняка не сможет защитить чемпионский титул после четвёртого подряд провального матча в Серии А. В воскресенье «россонери» принимали «Сассуоло», который не знал радости побед с 24 октября.

Уже на девятой минуте Оливье Жиру головой подправил мяч в сетку после флангового навеса, но там был офсайд. А вот гости забили два чистых гола с интервалом в три минуты. Сначала защитники «забыли» Грегоре Дефреля, который в касание открыл счет. Доменико Берарди снова ассистировал партнерам, и его передачу замкнул Давиде Фраттези ударом в ближний угол. Тут же Жиру снова отправил мяч в сетку ударом головой, и на сей раз было сыграно по правилам. Форвард «Милана» вскоре проиграл воздух Берарди после подачи углового - 1:3, перерыв.

Арман Лорьенте заработал пенальти в самом начале второго тайма и сильно, точно пробил. В ответ Жиру головой оставил мяч Анте Ребичу, и тот с близкого расстояния попал в цель, и снова вне игры. Матеус Энрике с линии штрафной сделал счет 5:1. Дивок Ориги тут же выстрелил подобным образом, отыграв один мяч.

2:5, «Милан» делит третье место, соперник - уже 15-й.

Протокол игры  
Милан2:5Сассуоло
  19'Дефрель Грегоре (0:1)
  22'Фраттези Давиде (0:2)
(1:2) Жиру Оливье24'  
  30'Берарди Доменико (1:3)
  47'Лорьенте Арман (1:4)
  79'Энрике Матеус (1:5)
(2:5) Ориги Дивок81'  
Татарушану ЧиприанКалабрия Давиде  46'Калюлю ПьерГаббия Маттео  87'Эрнандес ТеоКрунич Раде  61' 71' (Побега Томмазо ( 71') Тонали Сандро  38'Салемакерс Алексис 70' (Мессьяс Жуниор ( 70') Де Кетеларе Шарль 46' (Леау Рафаэл ( 46') Ребич Анте  45' 71' (Ориги Дивок ( 71') Жиру Оливье  90'
Запасные: Тиау МаликБалло-Туре ФодеВаскес ДэвисВранкс АстерКьяер СимонДиас БраимАдли ЯсинМиранте Антонио
Консильи АндреаРожерио да СилваЭрлич МартинНето Руан  90'Марчицца Риккардо 46' (Кирьякопулос Георгиос ( 46'  61') Фраттези Давиде  73' 77' (Торстведт Кристиан ( 77') Обьянг Педро  53'Берарди Доменико  39' 85' (Феррари Джанмарко ( 85') Траоре ХамедЛорьенте Арман 76' (Энрике Матеус ( 76') Дефрель Грегоре 76' (Альварес Агустин ( 76')
Запасные: Харрауи АбдауПеголо ДжанлукаД'Андреа ЛукаСейде Эмиль КонрадсенЛопес МаксимРуссо Алессандро
29 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
29 Января 2023 в 17:19
После во многом неожиданного прошлогоднего чемпионства снова настал апофеоз апофигея.
ингерман
29 Января 2023 в 17:11
А-ха-ха-ха! отсассуоло.. феерична! А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
29 Января 2023 в 16:42
Да уж..
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