«Милан» переживает кризис – в последних играх команда не побеждает и много пропускает. Если взять два последних матча чемпионата Италии, то «россонери» шокировали своих фанатов поражениями от «Лацио» и «Сассуоло» с результатами 0:4 и 2:5 соответственно.

Как сообщает Football Italia, «Милан» установил клубный антирекорд. Ранее ещё никогда «россонери» не пропускали четыре или более голов в двух матчах Серии А подряд.

В ближайшее время Стефано Пиоли нужно серьёзно поговорить и поработать с командой. В следующем туре чемпионата Италии «Милану» предстоит дерби с «Интером». Игра пройдёт в воскресенье, 5 февраля.