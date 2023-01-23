«Милан» сделал предложение «Роме» по Дзаньоло

Действующий чемпион Италии «Милан» сделал «Роме» предложение о переходе 23-летнего полузащитника Николо Дзаньоло, пишет Sky Italia. «Россонери» планируют взять игрока в аренду до окончания текущего сезона, а после – выкупить.

Аренда, согласно предложению, обойдётся миланскому клубу в 2 млн евро, а последующий обязательный выкуп – в 20 млн евро.

В текущем сезоне у молодого футболиста «Ромы» два гола и три ассиста, в общей сложности он провёл за столичную команду 17 матчей.

Добавим, что также на игрока активно претендует лондонский «Тоттенхэм», а сам Дзаньоло горит желанием покинуть «Рому».