«Милан» проиграл три матча подряд впервые с 2019 года

С оглушительного поражения в родных стенах от не самого сильного «Сассуоло» начался для «Милана» второй круг испанского чемпионата. Таким образом, чемпион Италии потерпел третье поражение подряд с учетом всех турниров - сперва он был бит «Интером» в матче за Суперкубок Италии, затем проиграл «Лацио» со счетом 0:4 в девятнадцатом туре Серии А, и, наконец, потерпел поражение от «Сассуоло».

Три поражения кряду - такого с «Миланом» не случалось с сентября 2019 года, когда клубом руководил Марко Джампаоло. Тот провал стоил ему увольнения - и на его место был приглашен Стефано Пиоли.

В следующем туре «Милану» предстоит «матч особой важности» - дерби с «Интером».