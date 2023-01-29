Пиоли пояснил, почему «Милан» так и не пригласил нового вратаря

С оглушительного поражения в родных стенах от не самого сильного «Сассуоло» начался для «Милана» второй круг итальянского чемпионата. Румынский голкипер Чиприан Тэтэрушану пропустил целых пять мячей от не самого сильного клуба Италии. После игры наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил, почему «Милан» так и не пригласил нового голкипера, покуда Майк Меньян залечивает серьезную травму.

- Мы решили так, потому что доверяем тем, кто есть сейчас, а также потому что Меньян уже близок к возвращению в состав, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит «матч особой важности» - дерби с «Интером».