Пиоли: «Тео Эрнандес может сыграть с «Сассуоло»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что левый защитник Тео Эрнандес может принять участие в завтрашнем матче чемпионата Италии против «Сассуоло». Напомним, француз ранее страдал из-за небольшой травмы.

«С Тео вчера было всё в порядке. Если он продолжит в том же духе, завтра он сыграет против «Сассуоло». Калабрия получил ушиб, но он тренируется с командой. Мы оценим его состояние. Томори пока не готов сыграть», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, «Милан» сейчас отстаёт от лидирующего «Наполи» на 12 очков. Команда Стефано Пиоли всерьёз рискует не защитить свой чемпионский титул в конце сезона.