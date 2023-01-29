​Пиоли после поражения 2:5: «Наше скудетто – место в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после домашнего поражения от «Сассуоло» со счётом 2:5.

«Я чувствую разочарование, но на разочаровании мы далеко не уедем. Недавние выступления показывают, что у нас проблемы. Это должно подтолкнуть меня к пониманию того, какие моменты нужно улучшить и решить по-другому.

Наше скудетто в этом сезоне – это место в Лиге чемпионов. Это наша цель», - сказал Пиоли итальянскому Sky Sport.

«Мы не похожи на ту команду, которой мы были ещё три недели назад. После того, как мы не смогли обыграть «Рому», ведя 2:0, мы перестали играть так, как раньше», - добавил тренер.

Следующим соперником «Милана» в чемпионате Италии будет «Интер».