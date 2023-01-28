Пиоли: «Нужна победа, любая, но с характером»

«Милану» предстоит начало второго круга чемпионата Италии, его команда начнет матчем с «Сассуоло», и Стефано Пиоли, наставник «Милана», очень хочет победить. По его словам, сейчас команде срочно нужна победа после того, как в предыдущем туре «Милан» был разгромлен «Лацио», позволив сопернику забить четыре безответных мяча.

- Нам нужны положительные результаты, нужно вернуть уверенность в себе. Даже корявая победа, но на характере, будет очень полезна. Мы готовы, сделаем все возможное, особенно на глазах домашней публики, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.