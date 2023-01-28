Пиоли: «Мы должны сейчас объединиться»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как собирается вывести команду из небольшого кризиса. Напомним, «россонери» не побеждают 5 матчей подряд. В последних двух играх чемпионы Италии не забили ни одного гола, но зато пропустили 7.

«В такие моменты мы должны объединиться. В завтрашнем матче против «Сассуоло» у нас будет возможность ответить на предыдущие результаты и перевернуть страницу. Ощущение того, что ты мог добиться чего-то большего в прошлом – не приносит тебе большую пользу», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, «Милан» сейчас отстаёт от лидирующего «Наполи» на 12 очков в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли располагается на втором месте в чемпионате.