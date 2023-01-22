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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович настраивается на будущее с «Миланом», но в ином качестве

22 Января 2023 • 19:24 Комментировать
Милан
...
Сассуоло
29.01 14:30

Возвращение шведского нападающего Златана Ибрагимовича на поле в составе «Милана» затягивается, и итальянское издание La Gazzetta Dello Sport считает, что это может свидетельствовать о том, что Ибрагимович на поле... вообще не вернется. Вместо этого он заработает в клубе в другом качестве.

Скорее всего, считает источник, Ибрагимович станет дипломатическим послом клуба, который в итоге оставил наиболее яркий отпечаток на его карьере. Ибрагимовичу так и не не удалось выиграть Лигу чемпионов, но «Милан» стал единственным клубом, в котором он выступал дважды за свою карьеру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН САССУОЛО
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