Ибрагимович настраивается на будущее с «Миланом», но в ином качестве

Возвращение шведского нападающего Златана Ибрагимовича на поле в составе «Милана» затягивается, и итальянское издание La Gazzetta Dello Sport считает, что это может свидетельствовать о том, что Ибрагимович на поле... вообще не вернется. Вместо этого он заработает в клубе в другом качестве.

Скорее всего, считает источник, Ибрагимович станет дипломатическим послом клуба, который в итоге оставил наиболее яркий отпечаток на его карьере. Ибрагимовичу так и не не удалось выиграть Лигу чемпионов, но «Милан» стал единственным клубом, в котором он выступал дважды за свою карьеру.