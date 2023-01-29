Жиру: «Мы потеряли солидность, которая была нашей силой в прошлом году»

Форвард «Милана» Оливье Жиру высказался после крупного домашнего поражения в матче 20-го тура чемпионата Италии от «Сассуоло» (2:5).

«Мы потеряли солидность, которая была нашей силой в прошлом году. Мы пропустили много голов. Я не хочу говорить о футболистах, которых не хватает, но это тоже имеет значение, но те, кто играет, должны делать больше, и я тоже», — цитирует Жиру журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

В текущем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть ассистов.

«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков за 20 туров.