Пиоли: «Что-то перестало работать, что-то надо менять»

С оглушительного поражения в родных стенах от не самого сильного «Сассуоло» начался для «Милана» второй круг итальянского чемпионата, дружина Стефано Пиоли пропустила целых пять мячей. Наставник команды теперь уже не говорит о СКудетто - пределом мечтаний станет место в Лиге чемпионов. Он признает, что возникли серьезные проблемы.

- Должен сказать, что выступление было очень разочаровывающим, хотя на тренировках все шло хорошо. Есть проблемы тактического плана, что-то перестало работать, будем менять. Фактически, мы проиграли со счетом 0:5, это поражение столь же больно, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.