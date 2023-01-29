​«Милан» пропустил 12 голов в трёх последних матчах

«Милан» столкнулся с кризисом – команда Стефано Пиоли уже в шести матчах не знает радости побед. В рамках этой серии два матча завершились вничью, а четыре были проиграны.

Если взять три последние игры, то «Милан» очень много пропускает. Команда Стефано Пиоли сначала проиграла «Интеру» со счётом 0:3 в финале Суперкубка Италии, а затем – «Лацио» и «Сассуоло» в Серии А с результатами 0:4 и 2:5 соответственно.

12 пропущенных голов за три матча – невероятно много для столь статусного клуба. «Милан», как известно, является действующим чемпионом Италии.

Следующий матч «Милан» проведёт 5 февраля – против «Интера» в Серии А.