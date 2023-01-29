Наставник «Сассуоло»: «Победили заслуженно, но разница в счёте обманчива»

Трудно поверить, но «Сассуоло» не побеждал в Серии А с 24 октября прошлого года и вот серия, затянувшаяся на более чем три месяца, прервалась. Это случилось самым неожиданным образом - в выездном матче против «Милана». Разумеется, наставник клуба Алессио Дионизи доволен итогами матча, но он считает, что его подопечным серьезно повезло:

- Сегодняшний матч был более напряженным, чем видно по счету. Да, мы победили заслуженно, но разница в счете слишком велика. Нам надо оставаться скромными, иначе снова последует жестокое падение, - цитирует слова специалиста pianetamilan.it.