Дефрель: «Идеальный матч»

В двадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Сассуоло» удачно съездил в Милан, обыграв там чемпиона Италии со счетом 5:2. События игры прокомментировал Грегуар Дефрель, автор первого гола в матче.

- Идеальный матч. Уже в Монце мы играли хорошо, но не выиграли, а тут все получилось. Я поставил бы себе семерку за этот матч, мне удалось забить. Мы продемонстрироали хорошую реакцию и были вознаграждены за это. Будем продолжать в том же духе. Потеряв Скамакку и Распадори, мы в значительной степени утратили атакующий потенциал, но сегодня показали, что можем справляться и без них, - цитирует Дефреля pianetamilan.it.