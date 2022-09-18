Гасперини: «Мы хорошо держались против сильной «Ромы»

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал успех в матче с «Ромой».

Коллектив из Бергамо покидает Рим с тремя очками. Минимальную победу команде принёс точный удар, нанесённый на 35-й минуте и ставший, к слову, единственным попаданием в створ ворот «Ромы» за всю игру.

«Трудная битва против очень сильной «Ромы», но мы здорово держались и мало рисковали, особенно во втором тайме, – отмечает в послематчевом интервью Гасперини. – Эта победа добавит нам уверенности и позволит стать лучше. У «Аталанты» есть разные версии: мы можем играть по-разному в зависимости от обстоятельств», – заявил тренер бергамасков, лидирующих в Серии А после семи туров.