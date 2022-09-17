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Чемпионат Италии. Серия А

Сабатини: «Рома проделала замечательную работу, подписав Дибалу»

 
17 Сентября 2022 • 13:46 Комментировать
Рома
...
Аталанта
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Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини похвалил нынешнее руководство «джаллоросси» за трансфер нападающего Пауло Дибалы, который пополнил ряды команды Жозе Моуринью на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

«Дибала заставляет другие клубы сожалеть, что они не провернули его трансфер. Дибала – чемпион и настоящий бомбардир. «»Рома» проделала замечательную работу по его трансферу», – цитирует Сабатини Football Italia.

В новом сезоне Дибала отметился за «Рому» тремя голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А. Напомним, что летом игрок мог оказаться в «Интере», но трансфер не состоялся из-за финансовых проблем «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вальтер Сабатини Пауло Дибала
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РОМА АТАЛАНТА
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