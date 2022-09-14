Сталлоне подарили футболку «Ромы», но болеет он за другую команду

Знаменитому киноактеру Сильвестру Сталлоне кто-то подарил футболку итальянской «Ромы», явно намекая на итальянские корни знаменитого киноактера, причем футболку именную, с его фамилией на спине и с номером 12.

Но, как оказалось, более Сталлоне совсем за другой клуб, это английский «Эвертон». В свое время он даже подумывал купить клуб - в 2007 году его пригласили посмотреть матч с «Редингом».

- Я хотел приобрести «Эвертон». Если бы знал то, что знаю сейчас, то сделал бы это. В те времена купить команду было легче, сейчас это могут позволить себе только миллиардеры, - цитирует Сталлоне derbyderbyderby.it.