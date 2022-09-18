Моуринью: «Абрахам переживает тяжёлый момент»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался в защиту нападающего Тэмми Абрахама.

В текущем сезоне англичанин забивает не так много, как от него ждали, и в сегодняшнем проигранном матче против «Аталанты» (0:1) нерасторопность 24-летнего форварда у чужих ворот, вероятно, стоила римлянам очков.

«Тэмми – неординарный человек, он постоянно хочет преуспеть и очень страдает, когда что-то идёт не так. Сейчас он проходит через непростой этап, в котором были и травмы, и невезение. Но я не буду его критиковать, он продолжает совершенствоваться», – отметил португальский специалист на послематчевой пресс-конференции.

На счету Тэмми Абрахама два забитых мяча в восьми матчах нынешней кампании.