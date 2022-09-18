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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Абрахам переживает тяжёлый момент»

 
18 Сентября 2022 • 22:44 Комментировать
Рома
0:1
Аталанта
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался в защиту нападающего Тэмми Абрахама.

В текущем сезоне англичанин забивает не так много, как от него ждали, и в сегодняшнем проигранном матче против «Аталанты» (0:1) нерасторопность 24-летнего форварда у чужих ворот, вероятно, стоила римлянам очков.

«Тэмми – неординарный человек, он постоянно хочет преуспеть и очень страдает, когда что-то идёт не так. Сейчас он проходит через непростой этап, в котором были и травмы, и невезение. Но я не буду его критиковать, он продолжает совершенствоваться», – отметил португальский специалист на послематчевой пресс-конференции.

На счету Тэмми Абрахама два забитых мяча в восьми матчах нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тэмми Абрахам
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окончен Фиорентина 2:0 Верона 0.00 0.00 0.00
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 0.00 0.00 0.00
окончен Монца 1:0 Ювентус 1.03 16.00 100.00
окончен Рома 0:1 Аталанта 2.15 3.45 3.40
окончен Милан 1:2 Наполи 2.15 3.40 3.45
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