Моуринью – о поражении «Ромы»: «Самый лёгкий матч в сезоне»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уверен, что его команда не заслужила поражение в поединке с «Аталантой».

Римляне значительно «перебили» соперников – 21 удар и 5 попаданий в створ против 4 и 1 у бергамасков, – но не сумели вырвать даже ничью.

«Самый простой матч в этом сезоне, – отметил в интервью DAZN наставник римлян, получивший красную карточку во втором тайме. – Даже в матчах с «Монцей» и «Кремонезе» мы не доминировали так, как доминировали сегодня.

Возможно, если бы играл Дибала, мы бы не ушли с поля без гола, но давайте говорить о том, что произошло. Мы сыграли отлично, полностью контролировали ситуацию и отлично защищались», – считает португалец.